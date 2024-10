Lapresse.it - Inter, Inzaghi: “Apprensione per Thuram, ma sembra stia meglio”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “? Un po’ dic’è, ma”. Così l’allenatore dell’, Simone, parlando a margine del Premio Manlio Scopigno a Roma in merito alle condizioni di Marcus, dopo il colpo subito dall’attaccante nerazzurro nel corso dell’ultima sfida di campionato al Torino. Il tecnico piacentino ha poi parlato degli arbitri: “Dobbiamo aiutarli tutti quanti, tanti episodi non sono semplici da giudicare”. Perl’ha una rosa all’altezza per competere su ogni fronte: “Abbiamo una società forte e con dirigenti capaci”, le parole del tecnico nerazzurro. “Ci sono tante squadre che si sono rinforzate e vorranno contendere all’il campionato, la pressione ce l’abbiamo tutti – ha detto ancora-. Le prime sette giornate ci hanno dimostrato che tutte le gare sono insidiose e cercheremo di fare del nostro”.