Incidente mortale sulla Pontina perde la vita un 48enne

Sabaudia, 7 0ttobre 2024 – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia, sono intervenuti presso la Strada Regionalea seguito dell'investimento di uomo di nazionalità indiano di 48 anni, morto sul colpo. Il malcapitato, è stato investito da un 'autovettura condotta da un ragazzo di 24 residente a Fondi. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Sabaudia.