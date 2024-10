Il meraviglioso platano secolare di Villa Erba sul lago di Como (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra le tante piante che hanno colorato Villa Erba a Cernobbio durante Orticolario, ce n'era una enorme in mostra permanente che da almeno 200 anni troneggia nel parco di Villa Erba. Naturalmente stiamo parlando di uno dei due giganteschi platani, l'altro è spostato a lago ed è catalagato nel Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra le tante piante che hanno coloratoa Cernobbio durante Orticolario, ce n'era una enorme in mostra permanente che da almeno 200 anni troneggia nel parco di. Naturalmente stiamo parlando di uno dei due giganteschi platani, l'altro è spostato aed è catalagato nel

Quicomo.it - Il meraviglioso platano secolare di Villa Erba sul lago di Como

La finanza nella sede de Il Cittadino: sotto la lente della procura il giornale, la villa e le società di Davide Erba - La guardia di finanza nella sede del giornale Il Cittadino: la visita dei militari delle fiamme gialle sarebbe avvenuta nell'ambito di una indagine della procura di Monza con un fascicolo che ipotizza, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, il reato di bancarotta fraudolenta per... (Leggi la notizia)

Il giornale, la villa e le società : sotto la lente della procura l'impero di Davide Erba - La guardia di finanza nella sede del giornale Il Cittadino. La perquisizione sarebbe avvenuta nell'ambito di una indagine della procura di Monza con un fascicolo che ipotizza, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, il reato di bancarotta fraudolenta per l'imprenditore Davide Erba... (Leggi la notizia)

Operazioni sospette. Villa, società e giornale. Accusa di bancarotta per l’imprenditore Erba - Erba, diplomato al liceo classico Zucchi, non ha mai nascosto le sue ambizioni anche in campo editoriale. La Stonex (250 addetti all’epoca della cessione) aveva anche lanciato il "primo smartphone made in Italy", un’iniziativa ideata in collaborazione con Francesco Facchinetti che non ha però ... (Leggi la notizia)