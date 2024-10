"Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan", dieci giornate di squalifica al difensore ex Como Curto (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Fifa ha squalificato per 10 giornate, ridotte a cinque, il difensore di proprietà del Como Marco Curto, ora al Cesena , per "comportamento discriminatorio" nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-Chan. L’episodio risale allo scorso luglio quando Curto, nel corso di una amichevole del club lariano a Marbella (Spagna) nel corso di un parapiglia successivo ad uno scontro Feedpress.me - "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan", dieci giornate di squalifica al difensore ex Como Curto Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Fifa hato per 10, ridotte a cinque, ildi proprietà delMarco, ora al Cesena , per "comportamento discriminatorio" nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-. L’episodio risale allo scorso luglio quando, nel corso di una amichevole del club lariano a Marbella (Spagna) nel corso di un parapiglia successivo ad uno scontro

