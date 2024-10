I Monasteri Orientali

Leggi tutta la notizia su Casertanotizie.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Come anticipato nell’articolo della scorsa settimana si deve a S. Antonio Abate la prima organizzazione di persone viventi in comunità. S. Antonio fu anche il primo a dettare una Regola per garantire il funzionamento della vita anacoretica e, successivamente, della vita cenobitica. Il Santo nacque a Konan nell’Egitto settentrionale verso il 300. Perse i genitori all’età di 18 anni e cominciò, da quel momento, una vita ritirata fino a che, all’età di 35 anni, andò ad abitare nel deserto in una vecchia costruzione ove gli amici, per tenerlo in vita, dovevano gettargli il pane al di sopra del muro che circondava la casa. S. Antonio fu presto raggiunto da altre persone che vollero seguire la sua scelta di vita solitaria. Queste persone che abitavano in un luogo vicino al Santo non rappresentavano, comunque, una comunità organizzata.