Highlights Berrettini-Rune 6-4 4-6 3-6, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Berrettini-Rune, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024. Trionfa in rimonta il tennista danese, che si impone con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 in un'ora e 59 minuti. Buon match dell'azzurro, che ha però ceduto sotto i colpi del suo avversario, salito di livello con l'andare della partita. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti Highlights Berrettini-Rune 6-4 4-6 3-6, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) SportFace.

