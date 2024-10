Giannelli: “Necessario utilizzare metodi che tengano conto anche degli aspetti emotivi e motivazionali. Sarà uno dei temi del convegno ANP” (Di lunedì 7 ottobre 2024) "In ANP abbiamo, da sempre, a cuore il successo formativo dei ragazzi e siamo consapevoli della necessità, sempre più impellente di un cambio di passo per la scuola italiana. Gli studi neuroscientifici ci suggeriscono che è indispensabile utilizzare metodi in grado di tenere conto non solo degli aspetti cognitivi ma anche di quelli emotivi e motivazionali": così il presidente Antonello Giannelli presenta l'annuale convegno ANP, che si terrà a Roma l'8 e il 9 ottobre. L'articolo Giannelli: “Necessario utilizzare metodi che tengano conto anche degli aspetti emotivi e motivazionali. Sarà uno dei temi del convegno ANP” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "In ANP abbiamo, da sempre, a cuore il successo formativo dei ragazzi e siamo consapevoli della necessità, sempre più impellente di un cambio di passo per la scuola italiana. Gli studi neuroscientifici ci suggeriscono che è indispensabilein grado di tenerenon solocognitivi madi quelli": così il presidente Antonellopresenta l'annualeANP, che si terrà a Roma l'8 e il 9 ottobre. L'articolo: “cheuno deidelANP” .

