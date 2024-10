Geolier, Tedua, Emma, Gaia: tutti sul palco di Roma con Tony Effe (Di lunedì 7 ottobre 2024) (askanews) – Tutto esaurito per Tony Effe al Palazzo dello Sport di Roma. Per il suo primo palasport da solista, ha deciso di portare sul palco le tracce del nuovo album Icon, triplo disco di platino, (album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella classifica Fimi/GfK e il disco più venduto al mondo nel weekend di debutto su Spotify), e i pezzi cult che lo hanno reso una delle voci più influenti del rap game. Il palco di Tony Effe è un ring Il palco, un imponente ring che richiama la passione di Tony per la boxe, ha fatto da cornice a uno show travolgente, arricchito da visual d’Effetto. Il live è stato un incontro di stili e talenti, grazie all’energia e alla complicità di ospiti d’eccezione, da Geolier a Bresh, da Tedua a Drillionaire, e ancora i compagni della Dark Polo Gang Wayne e Pyrex, Sickluke, Icy Subzero, MvKilla. Amica.it - Geolier, Tedua, Emma, Gaia: tutti sul palco di Roma con Tony Effe Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (askanews) – Tutto esaurito peral Palazzo dello Sport di. Per il suo primo palasport da solista, ha deciso di portare sulle tracce del nuovo album Icon, triplo disco di platino, (album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella classifica Fimi/GfK e il disco più venduto al mondo nel weekend di debutto su Spotify), e i pezzi cult che lo hanno reso una delle voci più influenti del rap game. Ildiè un ring Il, un imponente ring che richiama la passione diper la boxe, ha fatto da cornice a uno show travolgente, arricchito da visual d’tto. Il live è stato un incontro di stili e talenti, grazie all’energia e alla complicità di ospiti d’eccezione, daa Bresh, daa Drillionaire, e ancora i compagni della Dark Polo Gang Wayne e Pyrex, Sickluke, Icy Subzero, MvKilla.

Tony Effe e la dedica a Giulia De Lellis dal palco di Roma - Siamo qui per divertirci“. Data sold out per Tony,classe 1991, al secolo Nicolò Rapisarda, ultimo successo di un anno pieno di successo e soddisfazioni per lui, tanto a livello professionale che privato E se sul palco si sono avvicendati tanti ospiti, amici, colleghi che hanno collaborato con ... (Dilei.it)

Tony Effe infiamma Roma : sul palco anche Emma - Geolier e Gaia – Video - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ... (Webmagazine24.it)

Tony Effe infiamma Roma : sul palco anche Emma - Geolier e Gaia – Video - Chi si aspettava riferimenti a Fedez, magari sulle note di ‘Chiara’ o con un nuovo dissing, è rimasto deluso: nessuna parola sull’argomento. Un concerto atteso da mesi, che ha visto l’icona della trap italiana infiammare i fan con i suoi brani più celebri, da ‘Boss’ a ‘Cambiare adesso’, da ‘Taxi ... (Dailyshowmagazine.com)