Festa d'autunno a Valle San Giorgio di Baone (Di lunedì 7 ottobre 2024) Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/897081225602868Torna la Festa d'autunno 2024 a Valle San Giorgio (Baone, PD)!Dal 18 al 20 ottobre, non perdere l'occasione di vivere un weekend all'insegna di buon cibo, divertimento e natura! ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFestaZIONI Padovaoggi.it - Festa d'autunno a Valle San Giorgio di Baone Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/897081225602868Torna lad'2024 aSan, PD)!Dal 18 al 20 ottobre, non perdere l'occasione di vivere un weekend all'insegna di buon cibo, divertimento e natura! ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIZIONI

Festa della Castagna di Vallerano : dal 12 ottobre la kermesse enogastronomica - Per tale motivo, e per far crescere ancora di più il blasone dell’evento, quest’anno l’Amministrazione comunale, riconoscendone l’interesse pubblico, ha affidato il compito di organizzare la festa a un rinnovato gruppo di associazioni locali. La si potrà degustare nei piatti pensati ad ... (Danielebartocciblog.it)

Festa della mela - a Valle di Maddaloni la storica sagra dal 18 al 20 ottobre - Da segnalare anche il IX raduno di auto e moto d’epoca, in calendario domenica 20 ottobre, a cura de “Gli amici di Maddaloni Auto & Moto d’epoca” e dell’associazione Leo Onlus Ong. Ad arricchire il cartellone di eventi “Acquedotto Carolino: dalle sorgenti del Fizzo alla cascata del parco della ... (Casertanotizie.com)

Viterbo - a Vallerano torna la Festa della castagna dal 12 ottobre al 3 novembre - La kermesse si svilupperĂ principalmente nelle piazze e nei vicoli nel centro storico, coinvolgendo famiglie e turisti grazie ad un programma a tematica contadina, fitto di appuntamenti tra i quali scegliere. Appuntamento goloso in provincia di Viterbo. Viterbo, a Vallerano torna la Festa della ... (Italiasera.it)