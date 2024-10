Inter-news.it - Esposito ancora in gol, l’Inter programma il futuro: destino diverso per i due fratelli

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ultimo weekend ha vistoprotagonisti i dueSebastiano e Francesco Pio, rispettivamente all’Empoli in Serie A e allo Spezia (bis). Entrambidi proprietà del, il club nerazzurro continua a seguire da vicino la loro crescita. MOMENTO MAGICO – Entrambi i, pur seguendo percorsi diversi in prestito in questa stagione, sono stati protagonisti in campo, ciascuno con il proprio contributo decisivo per le rispettive squadre. Sebastiano, 22 anni, attualmente in prestito all’Empoli, ha segnato un gol importante nella partita odierna contro la Lazio, persa poi in rimonta. Questo gol rappresenta il secondo centro di Sebastiano in Serie A in questa stagione, posizionandolo al pari dell’altro attaccante dell’Empoli, Lorenzo Colombo.