Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 7 al 12 ottobre 2024: Zeynep cacciata di casa

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempi duri in arrivo pernelle puntate diin onda dal 7 al 12. Hüseyin scopre infatti dalla moglie Fehime che è da tempo l’amante del perfido Emir Kozcuo?lu. Sconvolto e deluso, l’uomo caccia dunquedi. La dizi turca è in onda, su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10, il giovedì (non più il venerdì) anche in prima serata, ed il sabato alle 14.45. E’ visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 7 a sabato 12Lunedì 7supplica Hakan di sposarla Mentre Tufan ha la conferma che Ayhan e Leyla sono stati a Zonguldak per andare all’ospedale dov’è nata Asu, Kemal comincia a indagare sui movimenti di denaro della società di Emir.va da Hakan e lo scongiura di sposarla.