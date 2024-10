Difende il nipote durante una lite tra adolescenti: lo zio 25enne ucciso a coltellate (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tragico evento ha scosso la periferia di Roma nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. In una lite tra famiglie, un giovane di 25 anni ha perso la vita, accoltellato in via Tineo, nella zona di Alessandrino, tra Torre Spaccata e Cinecittà . Di seguito, i dettagli del dramma che ha portato alla morte di un ragazzo innocente e all’arresto di un uomo di 45 anni per omicidio. Tutto ha avuto inizio intorno alle 3 del mattino, quando una semplice discussione tra due quindicenni è degenerata. Il nipote della vittima, rientrato a casa con il volto segnato da un’ecchimosi, ha raccontato alla madre e allo zio di essere stato picchiato. Questo gesto ha acceso la miccia che avrebbe portato al tragico epilogo. Thesocialpost.it - Difende il nipote durante una lite tra adolescenti: lo zio 25enne ucciso a coltellate Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tragico evento ha scosso la periferia di Roma nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. In unatra famiglie, un giovane di 25 anni ha perso la vita, accoltellato in via Tineo, nella zona di Alessandrino, tra Torre Spaccata e Cinecittà . Di seguito, i dettagli del dramma che ha portato alla morte di un ragazzo innocente e all’arresto di un uomo di 45 anni per omicidio. Tutto ha avuto inizio intorno alle 3 del mattino, quando una semplice discussione tra due quindicenni è degenerata. Ildella vittima, rientrato a casa con il volto segnato da un’ecchimosi, ha raccontato alla madre e allo zio di essere stato picchiato. Questo gesto ha acceso la miccia che avrebbe portato al tragico epilogo.

