Denaro sporco mosso da criminalità organizzata, 619 segnalazioni nel Veronese (Di lunedì 7 ottobre 2024) Crescono le segnalazioni di operazioni sospette, in banca, accostabili a organizzazioni criminali. Nel 2023 sono state più di 53mila in Italia. I capoluoghi di regione di Lazio, Lombardia e Campania raccolgono un terzo dei movimenti di Denaro sporco della criminalità organizzata. E al primo posto Veronasera.it - Denaro sporco mosso da criminalità organizzata, 619 segnalazioni nel Veronese Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Crescono ledi operazioni sospette, in banca, accostabili a organizzazioni criminali. Nel 2023 sono state più di 53mila in Italia. I capoluoghi di regione di Lazio, Lombardia e Campania raccolgono un terzo dei movimenti didella. E al primo posto

