David Neres | è lui il nuovo Dries Mertens del Napoli?

Con un gol e tre assist in pochi minuti di gioco, David Neres sta evocando i ricordi dell'idolo belga Dries Mertens. Il Napoli sta vivendo un avvio di stagione travolgente, grazie all'abilità di Antonio Conte e ai nuovi acquisti che hanno rinforzato la squadra. Tra questi spicca David Neres, un calciatore che sta rapidamente diventando un punto di riferimento per i partenopei, evocando il ricordo di Dries Mertens. L'esplosione di David Neres Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Neres ha dimostrato di avere un impatto devastante, collezionando un gol e tre assist in soli 63 minuti di gioco in campionato, tutti ottenuti entrando dalla panchina. Questa capacità di spaccare le partite lo sta già paragonando al leggendario Mertens, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli.

