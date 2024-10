Crollo della diga di Pian Palù in Trentino: scatta l’allarme ma è la simulazione IT-Alert (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato simulato questa mattina il Crollo della diga di Pian Palù, in Trentino, dove i cittadini hanno ricevuto la notifica di allerta di IT-Alert Notizie.virgilio.it - Crollo della diga di Pian Palù in Trentino: scatta l’allarme ma è la simulazione IT-Alert Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato simulato questa mattina ildi, in, dove i cittadini hanno ricevuto la notifica di allerta di IT-

Squillano i cellulari nel Veronese per segnalare il crollo di una diga - ma è un'esercitazione - . Come detto nei giorni scorsi, nella mattinata di lunedì 7 ottobre anche nel Veronese sono squillati i cellulari per l'esercitazione It-Alert che inaugura la Settimana della Protezione civile in Trentino. . 08, che simulava una. Un suono forte ed allarmante quello emesso dagli smartphone ... (Veronasera.it)

Test IT-Alert in Trentino per crollo diga oggi 7 ottobre - a che ora suona e cosa fare dopo il messaggio - Il test scatterà alle 10:00 e riguarderà alcune città della provincia autonoma del Trentino. Per lunedì 7 ottobre è previsto il nuovo test di IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Continua a leggere . In questo caso il test sarà per un rischio specifico: il crollo della diga di Pian ... (Fanpage.it)

Crollo della diga di Pian Palù in Trentino: scatta l’allarme ma è la simulazione IT-Alert - È stato simulato questa mattina il crollo della diga di Pian Palù, in Trentino, dove i cittadini hanno ricevuto la notifica di allarme di IT-Alert ... (notizie.virgilio.it)

“La diga è crollata”: squillano i telefoni dei veronesi ma è solo un test - "La diga è crollata", allarme a Verona, ma è solo un test: questa mattina alle ore 10 molti cittadini di Verona hanno ricevuto un messaggio ... (veronaoggi.it)

Test It-Alert su crollo diga, focus sulle procedure di attivazione - Il sistema di allarme è stato attivato nei territori lungo l’asta dei fiumi Noce e Adige ... (ladigetto.it)