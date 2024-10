Cobolli e il regalo dell’arbitro: Bernardes si ‘addormenta’ e danneggia Wawrinka (Di lunedì 7 ottobre 2024) Errore clamoroso e che ha dell’inspiegabile quello commesso da Carlos Bernardes nel match di secondo turno del Masters 1000 di Shanghai tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka. In un momento che poi si è rivelato importante ai fini del match, il secondo game del terzo set, il giudice di sedia ha sbagliato ad assegnare il punteggio. Il primo punto del game era andato infatti a Wawrinka con il servizio vincente: il brasiliano ha chiamato il punteggio correttamente “fifteen-love” (15-0), ma non l’ha aggiornato sul tablet che utilizzano gli arbitri. Bernardes infatti si è distratto parlando alla radiolina per chiedere degli elettroliti per Cobolli. Il punto successivo è stato vinto invece da Cobolli con una smorzata vincente e, anziché chiamare il quindici pari, in maniera assurda l’arbitro ha chiamato lo 0-30, togliendo quindi un punto a Wawrinka e assegnandone uno all’azzurro. Oasport.it - Cobolli e il regalo dell’arbitro: Bernardes si ‘addormenta’ e danneggia Wawrinka Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Errore clamoroso e che ha dell’inspiegabile quello commesso da Carlosnel match di secondo turno del Masters 1000 di Shanghai tra Flavioe Stan. In un momento che poi si è rivelato importante ai fini del match, il secondo game del terzo set, il giudice di sedia ha sbagliato ad assegnare il punteggio. Il primo punto del game era andato infatti acon il servizio vincente: il brasiliano ha chiamato il punteggio correttamente “fifteen-love” (15-0), ma non l’ha aggiornato sul tablet che utilizzano gli arbitri.infatti si è distratto parlando alla radiolina per chiedere degli elettroliti per. Il punto successivo è stato vinto invece dacon una smorzata vincente e, anziché chiamare il quindici pari, in maniera assurda l’arbitro ha chiamato lo 0-30, togliendo quindi un punto ae assegnandone uno all’azzurro.

