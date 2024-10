Bullismo video shock Uno studente disabile aggredito da un coetaneo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Inclusività, unicità, lotta agli stereotipi. Incontri per spiegare ai ragazzi l’importanza di vedere la diversità come arricchimento, come un momento per diventare migliori, per comprendere che al cosa importante è come siamo dentro, no come siamo esternamente. Poi basta un, postato su Instagram, per il gusto di prendere in giro, di sbeffeggiare un ragazzo con una malattia neurodegenerativa muscolare, forse per avere qualche like in più, diventati fondamentali per valere in questa società, basta vedere quelle immagini per capire che la strada da percorre è ancora lunga e che il, quello che fa male dentro, è un fenomeno ancora da combattere con caparbietà. Il grave fatto è accaduto all’esterno di una scuola superiore cittadina. Preso di mira un 16enne, sabato scorso mentre stava andando a scuola. (Lanazione.it)