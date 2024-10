Bari, tenta di bruciare moglie e poi la uccide: fermato 65enne (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Bari ha fermato un pregiudicato 65enne di Gravina in Puglia perché accusato dell’omicidio aggravato e premeditato della moglie, 60enne. Ieri notte a Gravina in Puglia, l’uomo ha appiccato il fuoco alla propria autovettura, all’interno della quale era presente il coniuge. Riuscita a fuggire dall’automobile, con ustioni parziali sul corpo, la vittima è stata aggredita dall’indagato, che l’ha immobilizzata in posizione supina sull’asfalto, gravando su di lei con il peso del corpo e posizionando le ginocchia sull’addome, esercitando, con le braccia, pressioni sullo sterno. Le susseguenti fratture costali e la frattura del corpo dello sterno hanno determinato la compressione del cuore ed il conseguente decesso della donna, per arresto cardiocircolatorio, avvenuto presso l’ospedale della Murgia. Lapresse.it - Bari, tenta di bruciare moglie e poi la uccide: fermato 65enne Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Polizia di Stato dihaun pregiudicatodi Gravina in Puglia perché accusato dell’omicidio aggravato e premeditato della, 60enne. Ieri notte a Gravina in Puglia, l’uomo ha appiccato il fuoco alla propria autovettura, all’interno della quale era presente il coniuge. Riuscita a fuggire dall’automobile, con ustioni parziali sul corpo, la vittima è stata aggredita dall’indagato, che l’ha immobilizzata in posizione supina sull’asfalto, gravando su di lei con il peso del corpo e posizionando le ginocchia sull’addome, esercitando, con le braccia, pressioni sullo sterno. Le susseguenti fratture costali e la frattura del corpo dello sterno hanno determinato la compressione del cuore ed il conseguente decesso della donna, per arresto cardiocircolatorio, avvenuto presso l’ospedale della Murgia.

