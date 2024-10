Bankitalia:sgravi pesano sulle pensioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) 21.00 "I conti in corso d'anno mostrano un andamento incoraggiante", ma "il programma delineato nel Piano strutturale di bilancio non è esente da rischi".Così Bankitalia, in audizione sul Psb. Non è certo che il miglioramento dei conti "abbia natura pienamente strutturale" e se lo scenario macro sarà meno favorevole, "difficoltoso" il deficit sotto il 3% nel 2026. Il Pil 2024 potrebbe attestarsi allo 0,8%.Taglio del debito "prioritario".Monito sugli sgravi contributivi sul lavoro: potrebbero pesare sull'equilibrio delle pensioni. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 21.00 "I conti in corso d'anno mostrano un andamento incoraggiante", ma "il programma delineato nel Piano strutturale di bilancio non è esente da rischi".Così, in audizione sul Psb. Non è certo che il miglioramento dei conti "abbia natura pienamente strutturale" e se lo scenario macro sarà meno favorevole, "difficoltoso" il deficit sotto il 3% nel 2026. Il Pil 2024 potrebbe attestarsi allo 0,8%.Taglio del debito "prioritario".Monito suglicontributivi sul lavoro: potrebbero pesare sull'equilibrio delle

