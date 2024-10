Oasport.it - ATP Shanghai, Flavio Cobolli esce alla distanza e supera Wawrinka

(Di lunedì 7 ottobre 2024)realizza uno dei suoi sogni: il romanoin rimonta Stan6-7(6) 7-6(4) 6-3 e affronterà il suo idolo Novak Djokovic domani ai sedicesimi del Masters 1000 di. Una rimonta di grinta e carattere dopo un avvio difficile. Il primo set è estremamente equilibrato con entrambi che tengono percentuali davvero notevolibattuta, mentre in risposta si raccoglie solo le briciole. Un primo parziale in cuiserve nove ace e concede appena sette punti in totale al servizio: è lui a farsi più pericoloso in ribattuta, trovandosi 0-30 sul 4-3 e ai vantaggi sul 5-5. Il tiebreak vira dparte diche va avanti 4-1 con un eccezionale passante di dritto lungolinea, ma si fa riprendere fino al 4-4.