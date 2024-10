Aiuto alle donne del Madagascar attraverso la moda e il lusso

(Di lunedì 7 ottobre 2024) UN BRAND di, un progetto etico, un team multiculturale, un’idea di sostenibilità che si estende dalla tutela dell’ambiente alla cura delle persone che lo abitano. L’etichetta ‘Made for a Woman’, creata nel 2019 da Eileen Akbaraly (nella foto in alto), giovane imprenditrice italo-indiana cresciuta in, ha presentato, nel corso dell’ultima edizione di Milanodonna, la collezione primavera-estate 2025. "Fin da piccola ho sofferto per la differenza sociale tra me e gli altri bambini – ha raccontato l’imprenditrice trentenne –. È stata la mia famiglia a insegnarmi l’importanza del ‘give back’ (letteralmente, ‘restituire qualcosa’ alla comunità in cui l’impresa opera, ndr): mia madre ha aperto inuna fondazione contro il cancro e alcuni orfanotrofi. (Quotidiano.net)