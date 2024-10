Accoltellato alla stazione Garibaldi: fendente al volto per aver difeso l’amico che filmava una rissa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – La lite, le botte. Ma a scatenare l’ira di uno dei partecipanti alla rissa scoppiata sabato sera poco dopo le 20.30 alla stazione Garibaldi tra alcuni nordafricani è stato vedere un cellulare. Quello nelle mani di un ragazzo di 17 anni che, di lato, stava filmando tutto proprio con il suo smartphone. Ed è diventato bersaglio di minacce culminate in aggressione, contro di lui e il coetaneo che gli era accanto. Due giovani nati in Italia da genitori egiziani. Ad avere la peggio è stato il secondo, che si è lanciato in difesa dall’amico e ha rimediato prima calci e pugni e poi è stato ferito al volto con un coltello, di striscio. Quando la polizia è intervenuta, vicino al binario 1, si era già scatenato il fuggi-fuggi. Rimasti solo i due diciassettenni, che sono stati medicati dai soccorritori e poi accompagnati in codice verde al Fatebenefratelli. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – La lite, le botte. Ma a scatenare l’ira di uno dei partecipantiscoppiata sabato sera poco dopo le 20.30tra alcuni nordafricani è stato vedere un cellulare. Quello nelle mani di un ragazzo di 17 anni che, di lato, stava filmando tutto proprio con il suo smartphone. Ed è diventato bersaglio di minacce culminate in aggressione, contro di lui e il coetaneo che gli era accanto. Due giovani nati in Italia da genitori egiziani. Ade la peggio è stato il secondo, che si è lanciato in difesa dale ha rimediato prima calci e pugni e poi è stato ferito alcon un coltello, di striscio. Quando la polizia è intervenuta, vicino al binario 1, si era già scatenato il fuggi-fuggi. Rimasti solo i due diciassettenni, che sono stati medicati dai soccorritori e poi accompagnati in codice verde al Fatebenefratelli. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Accoltellato alla stazione Garibaldi: fendente al volto per aver difeso l’amico che filmava una rissa

