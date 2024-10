A Parma la cultura vale più di un miliardo di euro, il 5.2% della ricchezza complessiva (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso del 2023 il sistema produttivo culturale e creativo di Parma e provincia ha sviluppato un valore aggiunto di 1.009 milioni di euro. Nel settore ci sono 14.345 occupati. Si tratta del 5.2% della ricchezza complessivamente prodotta nel Parmense. I dati emergono dal rapporto 'Io sono Parmatoday.it - A Parma la cultura vale più di un miliardo di euro, il 5.2% della ricchezza complessiva Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso del 2023 il sistema produttivole e creativo die provincia ha sviluppato un valore aggiunto di 1.009 milioni di. Nel settore ci sono 14.345 occupati. Si tratta del 5.2%mente prodotta nel Parmense. I dati emergono dal rapporto 'Io sono

Arresto cardiaco - a Parma 152mila euro e dieci defibrillatori in dono - Possono bastare pochi minuti per salvare una vita: usare il defibrillatore entro i primi quattro minuti dall’esordio di un arresto cardiaco può garantire la sopravvivenza tra il 50 e il 70% dei casi, probabilità che cala del 10-12% per ogni minuto che passa. Per questo la Regione ha finanziato... (Parmatoday.it)

Tennis - la favola europea di Carla Giambelli : dopo il doppio trionfa a Parma anche nel singolare - Nei quasi cinquant’anni di storia dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù sono state poche le giocatrici capaci di conquistare il titolo continentale sia in singolare sia in doppio. . Un elenco nel quale da oggi c’è anche Carla Giambelli, la sedicenne milanese diventata l’assoluta ... (Parmatoday.it)

A Parma patto per la mobilità europea sostenibile - L'evento, che riunisce più di 500 esperti e rappresentanti di città da tutta Europa, segna un momento cruciale per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per il. . Parma diventa il fulcro della mobilità sostenibile europea, ospitando Civitas Forum, che torna in Italia dopo oltre 15 ... (Parmatoday.it)