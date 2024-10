A Giusy Versace il Premio Nazionale “San Gabriele per lo Sport” (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un altro importante riconoscimento si aggiunge alla collezione di Giusy Versace. Questa volta è il Centro Sportivo Italiano di Teramo a conferirle il Premio “San Gabriele per lo Sport”. Questa la motivazione: “Alla luce della perseveranza dimostrata e dell’esempio fornito nei confronti delle giovani generazioni e delle persone di ogni età”, nel corso della 16^ Convention Csi di San Gabriele a Isola del Gran Sasso che si è svolta venerdì 4 ottobre nella sala convegni Stauros del Santuario ai piedi del Gran Sasso. La consegna del Premio, istituito da CSI e Padri Passionisti nel 2022, è avvenuta per mano del Presidente della giuria Angelo De Marcellis e nell’albo d’oro Giusy Versace succede a Stefano Baldini e Massimiliano Rosolino. Unlimitednews.it - A Giusy Versace il Premio Nazionale “San Gabriele per lo Sport” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un altro importante riconoscimento si aggiunge alla collezione di. Questa volta è il Centroivo Italiano di Teramo a conferirle il“Sanper lo”. Questa la motivazione: “Alla luce della perseveranza dimostrata e dell’esempio fornito nei confronti delle giovani generazioni e delle persone di ogni età”, nel corso della 16^ Convention Csi di Sana Isola del Gran Sasso che si è svolta venerdì 4 ottobre nella sala convegni Stauros del Santuario ai piedi del Gran Sasso. La consegna del, istituito da CSI e Padri Passionisti nel 2022, è avvenuta per mano del Presidente della giuria Angelo De Marcellis e nell’albo d’orosuccede a Stefano Baldini e Massimiliano Rosolino.

