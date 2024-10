7 ottobre, Israele: “In un anno uccisi 17mila terroristi”. Idf bombarda Gaza: “Sventato attacco con razzi”. E attacca Jenin, in Cisgiordania (Di lunedì 7 ottobre 2024) Israele annuncia la morte di un ostaggio: “Il suo corpo è a Gaza”. Cerimonie per il 1° anniversario della strage. Hamas lancia 4 razzi dalla Striscia. Herzog: “Per avere pace il mondo deve sostenere Tel Aviv”. Libano, raid su Tiro: “Almeno 4 vittime” L'articolo 7 ottobre, Israele: “In un anno uccisi 17mila terroristi”. Idf bombarda Gaza: “Sventato attacco con razzi”. E attacca Jenin, in Cisgiordania proviene da Il Fatto Quotidiano. (Di lunedì 7 ottobre 2024)annuncia la morte di un ostaggio: “Il suo corpo è a”. Cerimonie per il 1° anniversario della strage. Hamas lancia 4dalla Striscia. Herzog: “Per avere pace il mondo deve sostenere Tel Aviv”. Libano, raid su Tiro: “Almeno 4 vittime” L'articolo 7: “In un”. Idf: “con”. E, inproviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)

