WWE BAD BLOOD | Raquel Rodriguez ritorna e costa il match a Rhea Ripley

(Di domenica 6 ottobre 2024) Altrofemminile della serata della serata:contro Liv Morgan per il Raw women’s championship con Dominik Mysterio all’interno della shark cage.solido tra le due Dopo la reclusione di Dominik andata per le lunghe,gli gioca un ultimo scherzo chiedendo di sollevare la gabbia per far leva sulla paura di Dominik dell’altezza. Ilha inizio ed è un bello scambio di colpi,prende il controllo della contesa ma Liv le prende di mira una gamba e cerca di indebolirgliela. L’incontro prosegue e durante un classico tributo a Eddie Guerrero alla gabbia di Dominik si spalanca improvvisamente la porta e, che sta dominado il, porta Liv proprio sotto di lui e la sbatte a terra con una Riptide. (Zonawrestling)