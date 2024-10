VIDEO – Inter-Torino Thuram da sogno ma quanti errori! | Inter-News Web TV

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ini nerazzurri ottengono un’altra vittoria in campionato, anche grazie alla magnifica tripletta di Marcus. Restano, però, troppe disattenzioni edin difesa. Ne ha parlato nel suo approfondimento suWeb Tv il nostro Emanuele Rossi. ANALISI DELLA PARTITA – La squadra di Simone Inzaghi esce vittoriosa anche da. La nota lieve della partita, oltre ovviamente ai tre punti conquistati per la classifica, sono i tre gol messi a segno da Marcus. L’attaccante francese, titolare al fianco di capitan Lautaro Martinez, in occasione diha siglato la sua prima tripletta in maglia nerazzurra. Vi è, però, anche una nota spiacevole della serata: i troppiin difesa che non possono non preoccupare. L’analisi nel dettaglio del nostro Emanuele Rossi neldi seguito per laWeb Tv. (Inter-news)