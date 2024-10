Verona-Cisterna oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la seconda giornata di andata del campionato didi. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo la sconfitta incassata sul difficilissimo campo di Perugia, vogliono conquistare i primi punti della stagione davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Guillermo Falasca, che nella prima giornata ha perso in quattro set contro Trento ed è dunque anch’essa a caccia di riscatto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 6 ottobre al Pala Agsm AIM di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Ranadella massima serie del campionato italiano di