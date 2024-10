“Uno mattina”, scatta l’allarme evacuazione: paura in diretta (Di domenica 6 ottobre 2024) News TV. Nel bel mezzo della puntata di ieri di Uno mattina in famiglia di questa mattina, è scatta l’allarme evacuazione. Un insolito momento è riuscito infatti ad interrompere le spiegazioni linguistiche del professore Paolo D’Achille, facendo sì che in studio calasse un vero e proprio gelo. Ecco cosa è successo. Leggi anche: “Tale e Quale Show”, disastro di Carmen Di Pietro: sfuriata contro Valeria Marini Leggi anche: Barbara D’Urso, frecciatina al veleno su Mediaset a Ballando scatta l’allarme evacuazione Uno mattina in famiglia,spin off di Unomattina, è il contenitore di Rai 1 che va in onda il sabato alle 8.30 e la domenica alle 7.05. Alla guida del programma, che terrà compagnia al pubblico fino al 1 giugno 2025, si confermano Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini. (Di domenica 6 ottobre 2024) News TV. Nel bel mezzo della puntata di ieri di Unoin famiglia di questa, è. Un insolito momento è riuscito infatti ad interrompere le spiegazioni linguistiche del professore Paolo D’Achille, facendo sì che in studio calasse un vero e proprio gelo. Ecco cosa è successo. Leggi anche: “Tale e Quale Show”, disastro di Carmen Di Pietro: sfuriata contro Valeria Marini Leggi anche: Barbara D’Urso, frecciatina al veleno su Mediaset a BallandoUnoin famiglia,spin off di Uno, è il contenitore di Rai 1 che va in onda il sabato alle 8.30 e la domenica alle 7.05. Alla guida del programma, che terrà compagnia al pubblico fino al 1 giugno 2025, si confermano Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini. (Tvzap)

“Evacuate subito lo studio”. Uno Mattina in Famiglia, scatta l’allarme antincendio: il gelo in diretta - Ballando con le stelle, il gesto di Barbara D’Urso sulla Lucarelli fa discutere: delirio sui social I conduttori, Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini, hanno gestito la situazione con grande professionalità, cercando di rassicurare gli spettatori mentre seguivano le indicazioni ... (Caffeinamagazine)

F1, a Baku Leclerc riscatta il botto della mattina e chiude primo le Prove Libere 2 - Peccato per Adrian. Se faccio la doppietta poi penso alla tripletta… e dopo alla quarta. Su Newey in Aston Martin: «Non sono deluso per la scelta di Newey, perché con lui abbiamo parlato e abbiamo provato. 30. Lui ha ritenuto meglio l’Aston Martin, per me la Ferrari resta la squadra numero uno. Il ... (Ilnapolista)

Nuovo temporale estivo in arrivo in Lombardia: scatta l’allerta gialla fino a domani mattina - Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle 20 di oggi, lunedì 22 luglio, fino alle 6 del mattino di martedì 23 luglio.Continua a leggere . (Fanpage)