Un anno dopo la falsa libertà dell’indifferenza (Di domenica 6 ottobre 2024) «La storia conosce molti periodi di tempi bui in cui lo spazio pubblico è stato oscurato e il mondo è diventato così esposto al dubbio che le persone hanno cessato Un anno dopo la falsa libertà dell’indifferenza il manifesto. (Di domenica 6 ottobre 2024) «La storia conosce molti periodi di tempi bui in cui lo spazio pubblico è stato oscurato e il mondo è diventato così esposto al dubbio che le persone hcessato Unlail manifesto. (Cms.ilmanifesto)

La soluzione del giallo sull'omicidio di Pierina Paganelli è nella sagoma dell'uomo ripresa da una telecamera di sorveglianza della farmacia in via del Ciclamino. L'analisi di Quarto Grado. (Notizie.virgilio)

Il progettoo sarà presentato al pubblico nelle prossime settimane. KKL Italia porta vita, porta speranza e porterà alla rinascita delle comunità colpite ripristinando i territori distrutti dalla devastazione come Holit, un piccolo kibbutz vicino alla striscia di Gaza da sempre meta di molte ... (Liberoquotidiano)

In precedenza aveva detto di aver costretto i soldati israeliani a “ritirarsi” nella zona. Lives depend on it! pic. L’ultimo raid israeliano avrebbe interrotto l’autostrada principale che collega il Libano alla Siria. The health system’s capacity in #Lebanon is deteriorating. L’ex presidente, ... (Velvetmag)

Lorenzo Spolverato chiude con Helena Prestes: ecco i consigli degli altri concorrenti del Grande Fratello. L'articolo Lorenzo si trasforma in “vittima” dopo la chiusura con Helena: cosa gli hanno detto gli altri gieffini – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu)

"Nomine fatte da persone al di fuori del governo? Ho già detto tutto nell'intervista di ieri. . Se penso di fare nomi in futuro? Nelle sedi opportune si chiarirà tutto. In tribunale? Certo", così Maria Rosaria Boccia intercettata dai giornalisti davanti a Montecitorio dopo un caffè con il proprio ... (Liberoquotidiano)