Titan, cosa ha scoperto la commissione d'inchiesta sul disastro (Di domenica 6 ottobre 2024) Le udienze della Guardia costiera americana si sono chiuse senza individuare la causa precisa dell'implosione, ma evidenziando le negligenze del capo di OceanGate (Di domenica 6 ottobre 2024) Le udienze della Guardia costiera americana si sono chiuse senza individuare la causa precisa dell'implosione, ma evidenziando le negligenze del capo di OceanGate (Wired)

Le rivelazioni dell'amante di Messina Denaro: "Insieme a lui per 3 anni, ecco cosa faceva durante la latitanza" - cosa faceva Matteo Messina Denaro durante la sua trentennale latitanza? Dove andava, cosa mangiava, come si vestiva e come si comportava? Chi era il boss stragista, tra i criminali più ricercati al mondo, catturato il 16 gennaio del 2023 e stroncato nove mesi dopo da un tumore, quando si... (Agrigentonotizie)

Le rivelazioni dell'amante di Messina Denaro: "Insieme a lui per 3 anni: ecco cosa faceva durante la latitanza" - cosa faceva Matteo Messina Denaro durante la sua trentennale latitanza? Dove andava, cosa mangiava, come si vestiva e come si comportava? Chi era il boss stragista, tra i criminali più ricercati al mondo, catturato il 16 gennaio del 2023 e stroncato nove mesi dopo da un tumore, quando si... (Palermotoday)

Titan, l'ultimo messaggio dell'equipaggio, l'immagine inedita e i precedenti scoraggianti: cosa è emerso - Prima che il sommergibile Titan implodesse in fondo all'oceano, le ultime parole comunicate dall'equipaggio di cinque persone sono state: «Qui tutto bene». È quanto emerso... (Leggo)