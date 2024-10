Thiago Motta: «Non dobbiamo gestire, dobbiamo continuare ad attaccare» (Di domenica 6 ottobre 2024) Thiago Motta parla a Dazn dopo il pareggio della Juventus contro il Cagliari. Sulla partita: «Già nel primo tempo dopo il gol abbiamo controllato la partita, abbiamo fatto una gestione della partita che non dobbiamo fare. dobbiamo continuare ad attaccare. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche situazione di gol, ma non le abbiamo concluse, ma dava sempre la sensazione che il Cagliari potesse rientrare in partita. Abbiamo fatto quasi tutto noi oggi pomeriggio: abbiamo iniziato con il gol, che ci può dare un po’ più di tranquillità nel gioco, poi piano piano giocando e non creando pericolo loro hanno preso fiducia e c’è stato il rigore alla fine e l’espulsione, è diventato difficile ottenere il risultato positivo che volevamo». Poi su Vlahovic che si è mangiato un gol praticamente fatto: Thiago Motta: «Non gli dico niente, perché è una situazione di gioco. (Di domenica 6 ottobre 2024)parla a Dazn dopo il pareggio della Juventus contro il Cagliari. Sulla partita: «Già nel primo tempo dopo il gol abbiamo controllato la partita, abbiamo fatto una gestione della partita che nonfare.ad. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche situazione di gol, ma non le abbiamo concluse, ma dava sempre la sensazione che il Cagliari potesse rientrare in partita. Abbiamo fatto quasi tutto noi oggi pomeriggio: abbiamo iniziato con il gol, che ci può dare un po’ più di tranquillità nel gioco, poi piano piano giocando e non creando pericolo loro hanno preso fiducia e c’è stato il rigore alla fine e l’espulsione, è diventato difficile ottenere il risultato positivo che volevamo». Poi su Vlahovic che si è mangiato un gol praticamente fatto:: «Non gli dico niente, perché è una situazione di gioco. (Ilnapolista)

