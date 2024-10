Summonte, Carabinieri in chiesa per difendere gli anziani dalle truffe (Di domenica 6 ottobre 2024) Bellissima iniziativa che rientra in un progetto a più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale Prosegue nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione contro le truffe organizzata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. L’iniziativa rientra in un progetto a più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale e si rivolge in particolare alla popolazione anziana, troppo spesso vittima di malviventi senza scrupoli che tentano di appropriarsi dei loro beni. Al termine della messa, i Carabinieri delle stazioni locali incontrano gli anziani delle comunità irpine per informarli sui pericoli delle truffe e fornire utili consigli su come difendersi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Bellissima iniziativa che rientra in un progetto a più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale Prosegue nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione contro leorganizzata daidel Comando Provinciale di Avellino. L’iniziativa rientra in un progetto a più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale e si rivolge in particolare alla popolazione anziana, troppo spesso vittima di malviventi senza scrupoli che tentano di appropriarsi dei loro beni. Al termine della messa, idelle stazioni locali incontrano glidelle comunità irpine per informarli sui pericoli dellee fornire utili consigli su come difendersi. (Puntomagazine)

Terni, come prevenire le truffe: i carabinieri incontrano i cittadini - Un incontro pubblico sull’annosa tematica delle truffe, in particolare su quelle che prevedono l’uso di sistemi informatici. Lo scorso 1 ottobre la location del Cesvol ha ospitato l’iniziativa organizzata dall’ Associazione Difesa ed Orientamento dei Consumatori con il coinvolgimento di esperti... (Ternitoday)