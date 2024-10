Sinner batte Etcheverry con fatica e vola agli ottavi a Shanghai (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, superando 6-7(3) 6-4 6-2 un Etcheverry, che per un set e mezzo fa il buono e il cattivo tempo e lo mette in grande difficoltà restando in partita fino all’ultimo. L’altoatesino, in una giornata in cui tutti i match all’aperto sono ancora una volta stati annullati, ha avuto l’opportunità di giocare sul centrale, col tetto, e così sarà anche per Carlos Alcaraz, in campo contro il cinese Wu. Per Sinner, ora, un provvidenziale giorno di riposo: “Domani è un giorno importante per me, è un giorno di riposo. Mi serve tanto e poi spero di essere pronto per la prossima partita”. Che sarà con il vincente tra Ben Shelton, che l’anno scorso lo ha superato proprio agli ottavi, o lo spagnolo Carballes. (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannikconquista glidi finale del Masters 1000 di, superando 6-7(3) 6-4 6-2 un, che per un set e mezzo fa il buono e il cattivo tempo e lo mette in grande difficoltà restando in partita fino all’ultimo. L’altoatesino, in una giornata in cui tutti i match all’aperto sono ancora una volta stati annullati, ha avuto l’opportunità di giocare sul centrale, col tetto, e così sarà anche per Carlos Alcaraz, in campo contro il cinese Wu. Per, ora, un provvidenziale giorno di riposo: “Domani è un giorno importante per me, è un giorno di riposo. Mi serve tanto e poi spero di essere pronto per la prossima partita”. Che sarà con il vincente tra Ben Shelton, che l’anno scorso lo ha superato proprio, o lo spagnolo Carballes. (Metropolitanmagazine)

Metropolitanmagazine - Sinner batte Etcheverry con fatica e vola agli ottavi a Shanghai

Sinner contro Etcheverry, oggi terzo turno Shanghai: orario e diretta tv - 30 italiane (le 12.  Come vedere Sinner in diretta tv e streaming Il match Sinner-Etcheverry, terzo dell’Atp Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go.  Sinner-Etcheverry, i ... (Seriea24)

Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry - L'azzurro non nella migliore serata ha avuto la meglio sull'argentino Shanghai (CINA) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8. 555 dollari). 995. L'azzurro ha ... (Ilgiornaleditalia)

Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry - 995. 555 dollari). L'azzurro ha faticato no . L'azzurro non nella migliore serata ha avuto la meglio sull'argentino Shanghai (CINA) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi ... (Ilgiornaleditalia)