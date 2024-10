Sicurezza, stretta del Comune nel centro storico di Prato (Di domenica 6 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySanzioni per un totale di 7mila euro, elevate ad una serie di attività situate perlopiù nel centro storico di Prato. È il report degli interventi della polizia municipale compiuti lo scorso venerdì, sancendo idealmente l'inizio dei (Di domenica 6 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySanzioni per un totale di 7mila euro, elevate ad una serie di attività situate perlopiù neldi. È il report degli interventi della polizia municipale compiuti lo scorso venerdì, sancendo idealmente l'inizio dei (Firenzetoday)

Tanti gechi nel centro storico: le ragioni dell'"invasione" - Udite Udite, la fortuna è alle porte, migliori auspici per il prossimo anno, questi almeno sarebbero i pronostici dei napoletani durante le ultime settimane settembrine; motivo? Una insolita quanto massiccia presenza di tarentola mauritanica, per dirla “potabile” gechi dei muri, piccoli rettili... (Napolitoday)

Umbria, rapinatori armati assaltano gioielleria in pieno giorno in centro storico - Hanno finto alla perfezione di essere due clienti interessati a valutare per acquisto un costoso orologio che era nella disponibilità della gioielleria Biagini in pieno centro a Perugia. Una serie di informazioni mirate per continuare a non destare sospetti. Ma dopo 5 minuti è scattato il blitz... (Ternitoday)

La Novara segreta, tour nel centro storico tra leggende e misteri - Una passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando nelle chiese, osservando palazzi e monumenti alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma ricca di storia, curiosità, stranezze e tanta... (Novaratoday)