Sandro Iacometti: la destra piace a sinistra solo se parla di tasse (Di domenica 6 ottobre 2024) Che bella questa destra che chiede sacrifici agli elettori, che vuole aumentare i balzelli sulle sigarette, intascarsi una parte dei profitti delle imprese, torchiare un po' i ricchi e spremere i contribuenti. Che bella questa destra che ha finalmente scoperto la nobiltà dell'austerity e inizia ad andare a caccia del denaro lì dove ce n'è troppo. Mentre gli elettori della maggioranza storcono il naso di fronte a ventilate ipotesi di nuovi prelievi, mentre il ceto medio, che con le sue tasse manda avanti il paese e tiene in piedi il welfare, aspetta un segnale di attenzione da parte del governo, finora concentrato, giustamente per carità, sulla difesa del potere di acquisto dei redditi più bassi, la coalizione che guida il Paese trova nuovi alleati e insospettabili sostegni.

Atalanta, sciolto il nodo della fascia destra: Bellanova √® ufficialmente nerazzurro - Ora √® ufficiale: Raoul Bellanova √® nuovamente un giocatore dell‚ÄôAtalanta. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso bentornato a Raoul, augurandogli le migliori soddisfazioni in maglia nerazzurra‚ÄĚ. Dopo le visite mediche svolte questa mattina √® arrivata la firma ... (Bergamonews)

**Rai: fonti Fi a Pd, ‚Äėsmentita su Di Bella non serve, c.destra non sostiene questa ipotesi‚Äô** - L'articolo **Rai: fonti Fi a Pd, ‚Äėsmentita su Di Bella non serve, c. (Adnkronos) ‚Äď Da ambienti di Forza Italia, in riferimento alla smentita del Pd relativa al sostegno della Schlein a una candidatura di Antonio Di Bella alla presidenza della Rai, si osserva che non servono smentite, perch√© il ... (Calcioweb.eu)

**Rai: fonti Fi a Pd, 'smentita su Di Bella non serve, c.destra non sostiene questa ipotesi'** - Un no leale e trasparente‚ÄĚ, dicono dalle prime linee forziste. Per evitare equivoci o confusioni attorno al suo nome. Al punto che nei giorni scorsi, stimando Di Bella ma ritenendo l'ipotesi presidenza Rai non percorribile, esponenti di vertice del movimento azzurro lo hanno comunicato a Di Bella ... (Liberoquotidiano)