Real Madrid, lungo stop per il difensore Dani Carvajal (Di domenica 6 ottobre 2024) Contro il VillarReal grave infortunio ai legamenti crociati Madrid - Altra brutta tegola per Carlo Ancelotti. Il Real perde per infortunio il difensore Dani Carvajal, portato in barella fuori dal campo ieri sera contro il VillarReal. In un messaggio sul suo account Instagram lo stesso giocatore ha c (Di domenica 6 ottobre 2024) Contro il Villargrave infortunio ai legamenti crociati- Altra brutta tegola per Carlo Ancelotti. Ilperde per infortunio il, portato in barella fuori dal campo ieri sera contro il Villar. In un messaggio sul suo account Instagram lo stesso giocatore ha c (Ilgiornaleditalia)

Real Madrid, Carvajal conferma: “Lesione del crociato, dovrò operarmi” - dovrò operarmi e stare fuori dal campo per qualche mese. Non vedo l’ora di iniziare il recupero e di tornare come una bestia. com/FdVgVhrLEC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 6, 2024 The post Real Madrid, Carvajal conferma: “Lesione del crociato, dovrò operarmi” appeared first on ... (Sportface)

Real Madrid, rottura del CROCIATO per Carvajal: confermate le sensazioni, brutta tegola per ANCELOTTI - Dani Carvajal resterà fuori per diversi mesi dopo la notizia della rottura del CROCIATO nel match contro il VillarReal Dani Carvajal, terzino del Real Madrid e della Nazionale spagnola, si è rotto il legamento CROCIATO anteriore. Carlo ANCELOTTI perderà […]. Le brutte sensazioni avute ieri durante ... (Calcionews24)

Real Madrid, brutto infortunio per Carvajal: si tiene il ginocchio tra le urla di dolore - Proprio nei minuti finali del match, in pieno recupero, il 32enne difensore spagnolo dopo un contrasto di gioco è andato a terra toccandosi il ginocchio tra le urla strazianti di dolore. . Dani Carvajal está lesionado. Presto per le diagnosi ufficiali, ma per il movimento innaturale che fa il ... (Sportface)