Promozione / Il Gabicce Gradara si deve accontentare del pari, 1-1 col Villa San Martino (Di domenica 6 ottobre 2024) I gol entrambi nel primo tempo. Subito in vantaggio la squadra di casa su rigore con Cuomo, il pari firmato da Paoli VALLESINA, 6 ottobre 2024 – Il Gabicce Gradara tra le mura amiche si deve accontentare di un pareggio contro il Villa San Martino (1-1). Subito in gol la squadra di casa su rigore per fallo su Tamaglini, dal dischetto Cuomo realizza. Al 42? arriva il pareggio: assist di Mancini per Paoli il cui tiro preciso di destro finisce all’angolo alla destra di Andreani. Nella ripresa la squadra di casa ha buone opportunità ma non riesce a superare Azzolini. Gabicce Gradara: Andreani, Morbidi, Semprini, Mercurio, Gallotti, Tombari, Tamagnini (17? st.Marcucci), Magi (42? st. Finotti), Torsani, Cuomo, Morini (1? st.Marchetti). A disp. Mulazzani, Fuzzi, Altoe, Costa, Franca. All. Capobianco. Villa SAN Martino: Azzolini, Fabbri, Bonci, Ascani, Righi, Montanari (34? st. (Di domenica 6 ottobre 2024) I gol entrambi nel primo tempo. Subito in vantaggio la squadra di casa su rigore con Cuomo, ilfirmato da Paoli VALLESINA, 6 ottobre 2024 – Iltra le mura amiche sidi un pareggio contro ilSan(1-1). Subito in gol la squadra di casa su rigore per fallo su Tamaglini, dal dischetto Cuomo realizza. Al 42? arriva il pareggio: assist di Mancini per Paoli il cui tiro preciso di destro finisce all’angolo alla destra di Andreani. Nella ripresa la squadra di casa ha buone opportunità ma non riesce a superare Azzolini.: Andreani, Morbidi, Semprini, Mercurio, Gallotti, Tombari, Tamagnini (17? st.Marcucci), Magi (42? st. Finotti), Torsani, Cuomo, Morini (1? st.Marchetti). A disp. Mulazzani, Fuzzi, Altoe, Costa, Franca. All. Capobianco.SAN: Azzolini, Fabbri, Bonci, Ascani, Righi, Montanari (34? st. (vallesina.tv)

vallesina.tv - Promozione Il Gabicce Gradara si deve accontentare del pari 1-1 col Villa San Martino

Promozione. GabicceGradara, altro acquisto. Ecco l’attaccante esterno Marcucci - Ho parlato con il desse Magi e mister Capobianco, le sensazioni sono positive. Ringrazio la società per avermela concessa. Ora si è presentata questa opportunità e voglio sfruttarla al meglio. Cresciuto nel settore giovanile nella Vigor Senigallia, con la prima squadra ha vinto il campionato di ... (Sport.quotidiano)

Promozione / Vismara e Gabicce Gradara si dividono la posta in palio - Orso, Vigor Castelfidardo 3; Appignanese, Pergolese 2; Biagio Nazzaro 1 MARCATORI – Reti 4 – Gaudenzi (Vismara), Torsani (Gabicce Gradara); reti 3 – Fraternali L. I pesaresi dopo il momentaneo sbandamento, riprendono a creare gioco ed al 35’ Nicolini ricevuta palla si gira a ridosso della linea di ... (Vallesina.tv)

Promozione, gli anticipi. Vismara sfida il GabicceGradara. Per Villa e Tavullia punti pesanti - Affrontiamo una squadra costruita per l’alta classifica, ci renderà la vita difficile ma abbiamo dimostrato in questo avvio di essere all’altezza e quindi vorremmo continuare su questo percorso". Si gioca al Comunale di Appignano alle ore 15,30, arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno. ... (Sport.quotidiano)

Gabicce con la pareggite, il Villa si rialza - PROMOZIONE - 1-1 a Gradara, locali ancora imbattuti. Gli ospiti dimenticano la sconfitta col Tavullia La pareggite affligge il Gabicce Gradara, ancora imbattuto in campionato ma al quarto pareggio in ...(youtvrs)

Jesina con la Vigor Castelfidardo per non allontanarsi dalla vetta - La Jesina sfida la Vigor Castelfidardo per non perdere terreno dal Tavullia Valfoglia in testa alla classifica. Biagio Nazzaro Chiaravalle affronta la Fermignanese. Promozione (girone A), quinta giorn ...(ilrestodelcarlino)

Marina-Barbara, che derby. La Jesina all’esame Vigor - Il girone A di Promozione in questo fine settimana si divide a metà. Quattro partite oggi, altrettante domani. Oggi il sorprendente Tavullia Valfoglia potrebbe salire da solo in vetta alla classifica, ...(ilrestodelcarlino)