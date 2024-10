Profumo di vaniglia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Se dovessimo dare unal 2024, sarebbe senza dubbio quello della. Estratta dai baccelli di una pianta affine all'orchidea, questa spezia, simbolo di seduzione e dolcezza, fu introdotta in Europa dal Messico alla fine del XVIII secolo. Leggenda vuole che Madame de Pompadour ne impreziosisse il suo cioccolato prima di incontrare il Re, un gesto che incarna il fascino senza tempo della, capace di attraversare secoli e mode. Oggi, laè tra gli ingredienti più amati in profumeria per la sua straordinaria versatilità . Sia che venga esaltata da note floreali, orientali o gourmand, o combinata in fragranze fresche, riesce ad aggiungere profondità e morbidezza. Il suo aroma è avvolgente e familiare, evocando memorie felici, una sensazione di conforto che rende ogniun’esperienza intima e personale. (Panorama)