Presidenziali in Tunisia: exit poll, Saied all'89% (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo gli exit poll diffusi dall'emittente televisiva nazionale Wataniya, il presidente uscente della Tunisia Kais Saied ha raccolto l'89,2 per cento dei consensi, confermando le previsioni di una sua vittoria scontata per un secondo mandato. Saied, 66 anni, ha largamente battuto, secondo questo sondaggio realizzato dall'istituto Sigma Conseil, l'industriale liberale Ayachi Zammel che ha ottenuto solo il 6,9% dei voti, e l'ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, incarcerato dopo la conferma della sua candidatura all'inizio di settembre, ultimo con il 3,9% dei voti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo glidiffusi dall'emittente televisiva nazionale Wataniya, il presidente uscente dellaKaisha raccolto l'89,2 per cento dei consensi, confermando le previsioni di una sua vittoria scontata per un secondo mandato., 66 anni, ha largamente battuto, secondo questo sondaggio realizzato dall'istituto Sigma Conseil, l'industriale liberale Ayachi Zammel che ha ottenuto solo il 6,9% dei voti, e l'ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, incarcerato dopo la conferma della sua candidatura all'inizio di settembre, ultimo con il 3,9% dei voti. (Quotidiano)

Quotidiano - Presidenziali in Tunisia: exit poll, Saied all'89%

Presidenziali in Tunisia, Saied raccoglie l'89% dei consensi - Gli exit poll diffusi dall'emittente televisiva nazionale Wataniya confermano le previsioni di una sua vittoria scontata per un secondo mandato ...(cdt.ch)

Controversy and Low Turnout Mark Tunisia's Presidential Election - Tunisia held an election amid political tension, with President Kais Saied seeking a second term. Saied's main rival was jailed, diminishing competition. Voter turnout was significantly lower than in ...(devdiscourse)

Presidenziali in Tunisia: exit poll, Saied all'89% - Secondo gli exit poll diffusi dall'emittente televisiva nazionale Wataniya, il presidente uscente della Tunisia Kais Saied ha raccolto l'89,2 per cento dei consensi, confermando le previsioni di una s ...(ansa)