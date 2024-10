Patente a punti per le imprese: "A breve scatteranno i controlli" (Di domenica 6 ottobre 2024) La Patente a punti nei cantieri è già realtà ma non sono pochi i dubbi da sciogliere per le imprese che si trovano a fare i conti con una misura tutta nuova, soprattutto nelle prime settimane in cui entra in vigore. "I controlli partiranno a breve", ha sottolineato il direttore della Confartigianato apuana, Gabriele Mascardi, durante il convegno organizzato nella sede dell’associazione, assieme a Enrico Taponecco del dipartimento ambiente e sicurezza di Confartigianato La Spezia. Un evento a cui hanno partecipato una cinquantina di rappresentanti delle imprese artigiane del territorio. "Mettiamo subito in chiaro una cosa – precisa Mascardi –, la Patente non cambia le carte in tavola rispetto al passato perché gli adempimenti da rispettare per essere in regola restano quelli entrati in vigore a partire dal ’94 sulla sicurezza e a cui tutti dovremmo essere abituati. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lanei cantieri è già realtà ma non sono pochi i dubbi da sciogliere per leche si trovano a fare i conti con una misura tutta nuova, soprattutto nelle prime settimane in cui entra in vigore. "Ipartiranno a", ha sottolineato il direttore della Confartigianato apuana, Gabriele Mascardi, durante il convegno organizzato nella sede dell’associazione, assieme a Enrico Taponecco del dipartimento ambiente e sicurezza di Confartigianato La Spezia. Un evento a cui hanno partecipato una cinquantina di rappresentanti delleartigiane del territorio. "Mettiamo subito in chiaro una cosa – precisa Mascardi –, lanon cambia le carte in tavola rispetto al passato perché gli adempimenti da rispettare per essere in regola restano quelli entrati in vigore a partire dal ’94 sulla sicurezza e a cui tutti dovremmo essere abituati. (Lanazione)

