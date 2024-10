Parigi-Tours 2024, Christophe Laporte torna alla vittoria. Vittoria allo sprint sul ceco Vacek (Di domenica 6 ottobre 2024) Oltre un anno dopo l’ultimo successo (il titolo Europeo 2023), Christophe Laporte torna ad alzare le braccia al cielo, trionfando nella 118esima edizione della Parigi-Tours. Il francese della VismaLease a Bike si è imposto in una volata a due con il ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek). Terzo posto per il belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), che ha fatto suo lo sprint del gruppo. La fuga iniziale vede protagonisti il nostro Edoardo Affini (VismaLease a Bike) insieme a Mikel Retegi (Kern Pharma), Ceriel Desal (Bingoal WB) et Enzo Boulet (CIC-U-Nantes Atlantique). La corsa si movimenta clamorosamente a circa una sessantina di chilometri dal traguardo con Mads Pedersen (Lidl-Trek) che tenta l’azione personale e prova a tornare sotto i fuggitivi. Un’azione pazzesca quella del danese che rimane poi in testa da solo con Affini. (Di domenica 6 ottobre 2024) Oltre un anno dopo l’ultimo successo (il titolo Europeo 2023),ad alzare le braccia al cielo, trionfando nella 118esima edizione della. Il francese della VismaLease a Bike si è imposto in una volata a due con ilMathias(Lidl-Trek). Terzo posto per il belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), che ha fatto suo lodel gruppo. La fuga iniziale vede protagonisti il nostro Edoardo Affini (VismaLease a Bike) insieme a Mikel Retegi (Kern Pharma), Ceriel Desal (Bingoal WB) et Enzo Boulet (CIC-U-Nantes Atlantique). La corsa si movimenta clamorosamente a circa una sessantina di chilometri dal traguardo con Mads Pedersen (Lidl-Trek) che tenta l’azione personale e prova are sotto i fuggitivi. Un’azione pazzesca quella del danese che rimane poi in testa da solo con Affini. (Oasport)

Oasport - Parigi-Tours 2024 Christophe Laporte torna alla vittoria Vittoria allo sprint sul ceco Vacek

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: vince Laporte, Affini davanti per 150km - Ha piovuto intensamente nella notte all’arrivo, a Tours, e ci sono diverse chance che la pioggia si presenti anche durante la corsa in diversi settori. Theuns, forse gli uomini più in forma di questa Lidl Trek al momento. 15:41 Nel fango i 3km di sterrato che Pedersen ha attaccato a circa 1? da ... (Oasport)

Parigi-Tours 2024, risultati e classifica: ordine di arrivo, trionfa Laporte su Vacek - Dopo un lungo tratto pianeggiante, il percorso disegnato quest’anno presentava otto cotes e dieci tratti di sterrato a complicare la vita ai velocisti, comunque favoriti per prendersi la vittoria, ovviamente qualora il gruppo fosse riuscito a controllare le operazioni. La partenza è da Chartres, ... (Sportface)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: quasi fatta per Laporte e Vacek a 5km dall’arrivo - Non si trattano di pendenze che possano impaurire i velocisti ma sicuramente saranno di spunto per attacchi e strategie. 15:05 Il gruppo rosicchia altri 10?, ritardo di 1’50” dalla vetta. 14:42 C’è stata una caduta nel gruppo di testa! Ceriel Desal (Bingoal) si è staccato, mentre i tre fuggitivi ... (Oasport)

Brevi Ciclismo, Hirschi vince ancora - Ciclismo: Marc Hirschi ha ottenuto il nono successo stagionale imponendosi nella Coppa Agostoni. L'elvetico della UAE ha battuto i tre compagni di fuga nello sprint finale. La Parigi-Tours, giunta ...(bluewin.ch)

PARIS-TOURS. LAPORTE VINCE IL TESTA A TESTA CON VACEK, 11° TRENTIN - Brandon McNulty ha vinto l'edizione numero 9 della CRO Race. L'americano della UAE in classifica generale ha preceduto di 8" il danese Tobias Andresen della DSM Firmenich. La sesta e ultima tappa, 157 ...(tuttobiciweb)

Dal fango della Parigi-Tours emerge vincitore Christophe Laporte - Pioggia e fango hanno scombussolato le carte della 118a edizione 118 della Parigi-Tours (213,8km). Il più bravo a “navigare” nel pantano dei dieci settori di sterrato è stato Christophe Laporte, ben p ...(rsi.ch)