Palermo-Salernitana (domenica 06 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronostici (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Palermo è partito come primo favorito per la vittoria del campionato ma al momento è sesto in classifica a -5 dalla capolista Pisa. Ha giocato poco in casa, solo due partite, ma non ha mai vinto, dunque qui proverà a battere la Salernitana per sbloccarsi e restare con le prime o eventualmente scalare posizioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Palermo-Salernitana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - Sportface. it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara. Tre successi nelle ultime cinque partite per i ragazzi di Alessio Dionisi che, dopo un avvio di stagione stentato, stanno cercando di recuperare terreno dalla vetta ... (Sportface)

Verso Palermo-Salernitana, le parole di mister Martusciello: “Nessun cambio di modulo, vedremo a gara in corso” - Non posso stravolgere le abitudini tattiche in seguito ai risultati o in base agli avversari di turno. Voglio che la squadra abbia il dominio delle partite e questo è il messaggio che sto trasmettendo alla squadra. Agli obiettivi ci si arriva gradualmente. . In casa ha fatto qualche risultato in ... (Anteprima24)

Palermo-Salernitana, le probabili formazioni: Dionisi riflette sul tridente offensivo - Ottenere il primo successo casalingo della stagione e dare continuità al blitz di Bolzano: il Palermo di Dionisi domani pomeriggio affronterà al Barbera la Salernitana. Una sfida non semplice, contro un avversario ostico che esprime un buon calcio: un'eventuale vittoria consentirebbe alla... (Palermotoday)