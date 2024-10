Oroscopo Paolo Fox settimana dal 7 al 13 ottobre 2024 con classifica stellare

(Di domenica 6 ottobre 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 7 al 13? Lo Scorpione sarà motivato a dare il massimo, anche perché Mercurio transita in questo segno zodiacale. Bene anche alla Bilancia, tra i più fortunati della, ritrovando serenità in amore.leFox dal 7 al 13: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: bisognerà recuperare terreno in amore. Gli incontri giusti non mancheranno. Accoglierai nella tua vita delle nuove persone. Tra mercoledì e giovedì rischierai di perdere le staffe, attenzione. Lavoro: le cose cambiano sempre, accettalo. C'è chi è contento della nuova mansione e chi, al contrario, è preoccupato. Fortuna: lunedì rilevante. Evita le scommesse, le perderai. ??? Toro - Amore:Fox suggerisce di essere positivo con tutti e ti mette in guardia dalle banali incomprensioni. (Ultimora.news)