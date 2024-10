Open day per il corso di Istruzione e formazione tecnica superiore nel calzaturiero (Di domenica 6 ottobre 2024) Apre le porte la Scuola del Cercal a San Mauro Pascoli con la presentazione del corso annuale IFTS di specializzazione sul calzaturiero. L’Open day è in programma giovedì 10 ottobre alle ore 15.30 con l’illustrazione del percorso formativo “Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti (Di domenica 6 ottobre 2024) Apre le porte la Scuola del Cercal a San Mauro Pascoli con la presentazione delannuale IFTS di specializzazione sul. L’day è in programma giovedì 10 ottobre alle ore 15.30 con l’illustrazione del performativo “Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti (Cesenatoday)

Vestire il futuro. La moda perde terreno, cresce il comparto della bellezza, cambiano i gusti - Strategie per il rilancio in un clima mondiale affaticato da due conflitti, ai quali in Italia si aggiungono i debiti post-Covid contratti dalle grandi aziende con lo stato e la necessità di una profo ...(ilfoglio)

Le estorsioni di camorra al polo commerciale: due condanne tombali - CARINARO – La corte di Cassazione ha confermato le condanne per l’estorsione al Polo Calzaturiero di Carinaro, figlie della sentenza emessa dalla corte di Appello di Napoli, scaturita dalla decisione ...(casertace)

La scarpa che verrà e i mercati. Speranze da ’Toscana Fashion’: "L’evento ha superato le attese" - Il presidente Simone Ramello: "Siamo rimasti molto soddisfatti dell’affluenza alla tre giorni". Confcommercio: "Malgrado le difficoltà globali del settore, a Pistoia si è visto un rilancio che fa ben ...(lanazione)