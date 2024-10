Mirabell, a Salisburgo un palazzo suggello del vero amore eterno (Di domenica 6 ottobre 2024) Mirabell, a Salisburgo il dono romantico che l’arcivescovo Dietrich fece alla sua amante-concubina Salomè Alt Con gli occhi piena della magnificenza di Roma che proprio in quegli anni, la seconda metà del ‘500, era nel pieno periodo del lusso barocco e vedeva sorgere i più bei palazzi cardinalizi e nobiliari e la costruzione di San Mirabell, a Salisburgo un palazzo suggello del vero amore eterno L'Identità. (Di domenica 6 ottobre 2024), ail dono romantico che l’arcivescovo Dietrich fece alla sua amante-concubina Salomè Alt Con gli occhi piena della magnificenza di Roma che proprio in quegli anni, la seconda metà del ‘500, era nel pieno periodo del lusso barocco e vedeva sorgere i più bei palazzi cardinalizi e nobiliari e la costruzione di San, aundelL'Identità. (Lidentita)

Autunno a Salisburgo, tra vicoli ricchi di storia e giornate attive lungo i sentieri del foliage - Non è ancora tempo per i mercatini natalizi e la gran parte degli appuntamenti musicali sono terminati ma il suo fascino è inalterato anche in questa stagione per chi ha voglia di inoltrarsi nella sua ...(ilsole24ore)