Massimo Giletti: “Il pregiudizio su di me è evidente, pago il fatto di non appartenere a nessuno” (Di domenica 6 ottobre 2024) Massimo Giletti parla a Fanpage.it del suo nuovo programma Lo stato delle cose. "Ascolti buoni per iniziare", così risponde a chi parla di flop. Sulla sua situazione personale: "La solitudine degli ultimi anni mi ha cambiato molto". E rispetto al trattamento ricevuto dopo l'uscita da La7: "Per molti colleghi è stato più facile voltarsi dall'altra parte, mi hanno difeso Michele Santoro e Francesca Fagnani". (Di domenica 6 ottobre 2024)parla a Fanpage.it del suo nuovo programma Lo stato delle cose. "Ascolti buoni per iniziare", così risponde a chi parla di flop. Sulla sua situazione personale: "La solitudine degli ultimi anni mi ha cambiato molto". E rispetto al trattamento ricevuto dopo l'uscita da La7: "Per molti colleghi è stato più facile voltarsi dall'altra parte, mi hanno difeso Michele Santoro e Francesca Fagnani". (Fanpage)

Massimo Giletti parla della vita privata: “L’amore? Ho 62 anni, devo darmi una mossa” - Massimo Giletti parla con Mara Venier della sua vita privata e del suo ritorno in Rai dopo sei anni trascorsi […] Continua a leggere Massimo Giletti parla della vita privata: “L’amore? Ho 62 anni, devo darmi una mossa” su Perizona.it . (Perizona)

Massimo Giletti a Domenica In: “La Rai? Ho pagato tanti prezzi”. Poi si commuove parlando dei genitori: “Mia madre non parla più, ma quando mi guarda sorride” - “Non sono mai stato ideologico, un colpo di qua, un colpo di là, ho cercato di essere sempre un cane da guardia contro il palazzo, sempre da parte della gente”. Come mi ha detto Carlo Conti, ‘datti una mossa’. Se ho voglia di famiglia? Vorrei sperimentare qualcosa che non ho vissuto, poi ho sempre ... (Ilfattoquotidiano)

Massimo Giletti: “Mia madre mi riconosce ma non parla più, lo stato aiuti le famiglie in questa situazione” - Massimo Giletti si racconta a Domenica In, alla vigilia della partenza del suo nuovo programma su Rai3. Continua a leggere . Un'intervista molto intima in cui il conduttore ha parlato della scomparsa di suo padre e delle difficili condizioni di salute di sua madre, ma anche dell'amore: "L'amore è ... (Fanpage)