Lo favoriscono Medvedev choc contro Sinner | il gesto volgare contro l' azzurro | Video

Daniil Medvedev delira contro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il russo sta disputando il Masters 1000 di Shanghai, ma non sembra stare attraversando un buon momento. Dopo una turbolenta partita vinta contro Matteo Arnaldi, ha spiegato perché durante il match ha protestato con veemenza - anche esibendo un gesto volgare - contro le palline. Il motivo? Secondo Medvedev favorirebbero l'azzurro e lo spagnolo. Ha fatto il giro del mondo la scena in cui Medvedev si è portato una pallina da tennis all'altezza del fondoschiena. Secondo il russo, queste palline non potrebbero essere utilizzate neanche come sostituto della carta igienica. Ma poi, una volta portato a casa il match, il russo si è diretto dalle parti della telecamera a bordo campo e, con ironia, ci ha scritto sopra: "Belle palle".

LIVE Arnaldi-Medvedev 4-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro piazza il controbreak - 4-4 Game Medvedev. E’ lungo anche questo dritto dell’azzurro. Risposta aggressiva e dritto inside out vincente del ligure. 40-15 Matteo strappa il movimento del dritto lungolinea. AD-40 Servizio e rovescio a segno per il numero 5 ATP. 0-15 Punto clamoroso del russo, che risponde a due smash e ... (Oasport)

LIVE Arnaldi-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa della carriera contro il n.5 - Al primo turno ha sconfitto in due combattuti set il brasiliano Thiago Seyboth Wild. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Quarto confronto diretto tra i due tennisti, con l’azzurro che ha finora vinto soltanto un set. Dal canto suo Medvedev, ventottenne nato a Mosca ... (Oasport)

Atp Pechino 2024, Alcaraz: “Contro Medvedev è sempre durissima” - Il game sul 4-4 mi ha aiutato perché ho sempre risposto, giocando buoni punti e poi sfruttando le opportunità che mi ha dato. . Sono pronto ad affrontare questa sfida, a giocare il mio miglior tennis e ad avanzare. In questo caso, contro Khachanov, ho provato a metterlo sotto pressione su ogni ... (Sportface)

