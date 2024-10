LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 4 corridori in testa con 30? di vantaggio (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.14 Ottimo lavoro di Paret-Paintre e Vendrame che stanno rompendo i cambi disturbando l’inseguimento. I due uomini della Decathlon AG2R La Mondiale Team lavorano per il proprio capitano, il campione francese Paul Lapeira. 16.13 Bettiol si porta in testa al gruppo per spendersi in prima persona. 16.13 Il quartetto di testa torna a guadagnare: il distacco degli inseguitori è di 35? 16.11 Mancano 15 chilometri all’arrivo. La strada è leggermente favorevole, 16.11 Nel gruppo Garofoli si è messo a disposizione del proprio capitano Alberto Bettiol. 16.09 Ricapitoliamo la situazione della corsa: 4 corridori (Aranburu, Hirschi, Lapeira e Gregoire) hanno 25? di vantaggio su Martin, Paret-Peintre, Vendrame, Tizza, De Pretto, Burgaudeau, Magli, Conca ed Albanese). Il gruppo è a 52? dalla testa. 16. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.14 Ottimo lavoro di Paret-Paintre e Vendrame che stanno rompendo i cambi disturbando l’inseguimento. I due uomini della Decathlon AG2R La Mondiale Team lavorano per il proprio capitano, il campione francese Paul Lapeira. 16.13 Bettiol si porta inal gruppo per spendersi in prima persona. 16.13 Il quartetto ditorna a guadagnare: il distacco degli inseguitori è di 35? 16.11 Mancano 15 chilometri all’arrivo. La strada è leggermente favorevole, 16.11 Nel gruppo Garofoli si è messo a disposizione del proprio capitano Alberto Bettiol. 16.09 Ricapitoliamo la situazione della corsa: 4(Aranburu, Hirschi, Lapeira e Gregoire) hanno 25? disu Martin, Paret-Peintre, Vendrame, Tizza, De Pretto, Burgaudeau, Magli, Conca ed Albanese). Il gruppo è a 52? dalla. 16. (Oasport)

LIVE – Milano-Civitanova 1-0 (25-20 17-12): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - 15. Sportface. PRIMO SET – Civitanova si avvicina, 11-10. PRIMO SET – Primo parziale a Milano, 25-20. PRIMO SET – Si parte. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO 2^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV Superlega 2024/2025: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA Superlega 2024/2025: FORMULA E ... (Sportface)

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: Lawrence comanda gara-2, azzurri costretti alla rimonta - 261 0:35. 071 2:04. Durante la sua rincorsa, “The Bullet” ha difeso con successo la sua posizione dagli attacchi di Eli Tomac (Stati Uniti) prima di superare Ken Roczen (Germania) nelle fasi finali della gara. 25 Fra quindici minuti avrà inizio gara-2 per quanto riguarda la 77ma edizione della ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 20? - 13:34 4’4o” il distacco. 214 km che si svilupperanno principalmente su terreno pianeggiante. Ancora 184. Sono 7,4 i km che i ciclisti dovranno percorrere ora, intorno alla cittadina di Chartres, per poi ricongiungersi con il luogo della partenza. 12:54 Nelle precedenti corse disputate i ... (Oasport)

Bologna-Parma, il risultato in diretta LIVE - Gara equilibrata al Dall'Ara con un primo tempo in cui le migliori occasioni sono state per i padroni di casa con Castro. Parma pericoloso soprattutto in ripartenza con Bonny e Cancellieri. Diretta ...(sport.sky)

LBA - Olimpia Milano vs Dinamo Sassari: diretta (dove in TV) 18:15 - L’EA7 Emporio Armani Milano, a seguito della sconfitta di Trieste in campionato e il debutto stagionale in Eurolega con k.o. a Montecarlo, ospita il Banco di Sardegna Sassari, che viene ...(pianetabasket)

Sorrento-Trapani, diretta live testuale: formazioni e tabellino - Le due squadre, entrambe a 12 punti, si sfidano per scalare posizioni in classifica guidata al momento dal Benevento con 15 punti. Anche in trasferta il Trapani vuole continuare con la striscia di ris ...(msn)