Litiga con il figlio della compagna e gli spara: grave 19enne (Di domenica 6 ottobre 2024) A Milano un uomo avrebbe sparato al figlio della compagna durante una lite. Il ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni. (Di domenica 6 ottobre 2024) A Milano un uomo avrebbeto aldurante una lite. Il ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni. (Fanpage)

Alla premiere di "The Friend" a New York, Naomi Watts ha voluto al suo fianco un accompagnatore speciale: il figlio Sasha - «Abbiamo fatto una nostra priorità assoluta essere buoni e gentili l’uno con l’altro e siamo assolutamente impegnati in questo», ha detto tempo fa l’attrice a Net-a-Porter. Aspetti, questi, che rendono fiera mamma Naomi Watts: «Sono orgogliosa di mio figlio per aver preso posizione con i suoi ... (Amica)

Ballack: “La mia compagna non è l’ex fidanzata di mio figlio defunto. Contro queste falsità…” - L'ex giocatore della nazionale tedesca Michael Ballack chiarisce le voci sulla sua compagna Sophia Schneiderhan. (Golssip)

Luca Barbareschi, i baci col figlio della compagna del padre: “Quello che facevamo di nascosto” - Mi ha detto di andare a casa sua per un mese… Poi è andata da questa e credo gliel’abbiano tolta dalle mani perché l’ha ammazzata di botte. . A raccontarlo è stato proprio lui ospite di Malcom Pagani nel podcast Dicono Di Te. Mio padre per un anno mi ha fatto fare il giro del Velodromo Vigorelli ... (Biccy)